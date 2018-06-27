В 1/8 финала чемпионата мира по футболу болельщиков ждет матч Франция — Аргентина. Вчера прошли заключительные поединки в двух группах.

В группе С сборные Дании и Франции победителя не выявили — 0:0. Команда Перу одолела Австралию — 2:0. Голы забили Андре Каррильо и Хосе Паоло Герреро.

По итогам группового этапа Франция набрала 7 очков и заняла первое место. На втором Дания (5 очков), на третьем Перу (3 очка). Австралия, с которой Кыргызстан в 2015 году на равных бился за выход на мундиаль, набрала одно очко и стала в группе последней.

В группе D сборная Хорватии обыграла Исландию — 2:1. У победителей забили Милан Бадель и Иван Перишич, у проигравших — Гилфи Тор Сигурдссон. Аргентина с таким же счетом взяла верх над Нигерией. У аргентинцев отличились Лионель Месси и Маркос Рохо, у нигерийцев — Виктор Мозес. Интересно, что победный гол, выведший Аргентину в плей-офф, забит лишь за четыре минуты до конца основного времени.

Хорватия (9 очков) уверенно победила в группе. Аргентина (4 очка) стала второй. Из турнира выбывают Нигерия (3 очка) и Исландия (1 очко).

По итогам дня определились еще две пары 1/8 финала: Франция — Аргентина, Хорватия — Дания.

Сегодня на ЧМ пройдут решающие поединки в группах E и F. Турнирная таблица – здесь.