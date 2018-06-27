В 1/8 финала чемпионата мира по футболу болельщиков ждет матч Франция — Аргентина. Вчера прошли заключительные поединки в двух группах.
В группе С сборные Дании и Франции победителя не выявили — 0:0. Команда Перу одолела Австралию — 2:0. Голы забили Андре Каррильо и Хосе Паоло Герреро.бился за выход на мундиаль, набрала одно очко и стала в группе последней.
В группе D сборная Хорватии обыграла Исландию — 2:1. У победителей забили Милан Бадель и Иван Перишич, у проигравших — Гилфи Тор Сигурдссон. Аргентина с таким же счетом взяла верх над Нигерией. У аргентинцев отличились Лионель Месси и Маркос Рохо, у нигерийцев — Виктор Мозес. Интересно, что победный гол, выведший Аргентину в плей-офф, забит лишь за четыре минуты до конца основного времени.
По итогам дня определились еще две пары 1/8 финала: Франция — Аргентина, Хорватия — Дания.
Сегодня на ЧМ пройдут решающие поединки в группах E и F. Турнирная таблица – здесь.