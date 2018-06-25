19:38
USD 68.16
EUR 79.47
RUB 1.08
Спорт

Спортивный календарь с 25 июня по 1 июля

14 июня — 15 июля. Чемпионат мира по футболу. Россия

Участвуют 32 сборные. На предварительном этапе их разделили на восемь групп. Здесь можно узнать подробности о ЧМ-2018. Желающим проверить свои познания об истории чемпионатов мира — сюда. Турнирная таблица — тут.

18-28 июня. Международный шахматный фестиваль. Иссык-Кульская область

Соревнования проводятся каждый год. В этот раз за доски уселись около 200 шахматистов из Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

22-27 июня — Международный фестиваль единоборств «Жемчужина Кыргызстана». Иссык-Кульская область

В программе турниры по нескольким боевым искусствам, включая кикбоксинг, тайский бокс и ушу-саньда.

23-28 июня. Спартакиада работников государственных органов Кыргызстана. Бишкек

Еще одни ежегодные состязания. В программе 15 видов спорта. Медали разыгрываются в двух категориях: среди силовиков и гражданских структур.

26 июня. Международные соревнования по смешанным единоборствам. Лас-Вегас (США)

Турнир носит статус отборочного. В главном бою вечера дерутся Антонина Шевченко (Кыргызстан) и Силвана Хуарез (Аргентина). В случае успеха Антонина, как и ее младшая сестра Валентина, получит возможность выступать в UFC — ведущей мировой лиге смешанных единоборств.

26-29 июня. Открытый чемпионат Кыргызстана — Кубок Азии по современному пятиборью. Бишкек

Ожидается участие атлетов из 10 стран. Для многих турнир станет этапом подготовки к предстоящим Азиатским играм.

28 июня — 8 июля. Международные соревнования «Кубок А.Е.Карпова» по шахматам. Чолпон-Ата

Турнир проводится впервые. Медали разыгрываются среди детей в нескольких возрастных группах. Почетный гость — многократный чемпион мира, легенда шахмат Анатолий Карпов. ИА «24.kg» выступает информационным партнером состязаний.
Ссылка:
просмотров: 508
Версия для печати
Материалы по теме
Египетский тренер умер, комментируя матч своей сборной с Саудовской Аравией
Стал известен соперник сборной России по футболу по 1/8 финала чемпионата мира
Чемпионат мира по футболу глазами кыргызстанца
Чемпионат мира по футболу. Как успешно предсказывают результаты матчей животные
«Дордой» одолел «Алай» в чемпионате Кыргызстана по футболу
На чемпионате мира по футболу определилось семь участников плей-офф
А вы читали? Семь детских книг о футболе
Футбольные болельщики готовы стоять в очереди, чтобы попасть в Мавзолей Ленина
Аdios, Сампаоли. Футболисты сборной Аргентины взбунтовались против тренера
Праздник футбола. Самые колоритные болельщики чемпионата мира-2018
Популярные новости
Поступок футбольных болельщиков из&nbsp;Сенегала удивил не&nbsp;только Россию Поступок футбольных болельщиков из Сенегала удивил не только Россию
Недопустимо. Комментатор Василий Уткин назвал узбекского рефери ишачьим сыном Недопустимо. Комментатор Василий Уткин назвал узбекского рефери ишачьим сыном
Свежая кровь. Как кикбоксер из&nbsp;Токмака стал звездой мирового ринга Свежая кровь. Как кикбоксер из Токмака стал звездой мирового ринга
На&nbsp;чемпионате мира по&nbsp;футболу определилось семь участников плей-офф На чемпионате мира по футболу определилось семь участников плей-офф
Бизнес
Страхование как взаимная ответственность Страхование как взаимная ответственность
&laquo;Элдик S/M/L&raquo; от&nbsp;MegaCom: индивидуальные пакеты для каждого «Элдик S/M/L» от MegaCom: индивидуальные пакеты для каждого
Ветераны подразделения &laquo;Альфа&raquo; соболезнуют в&nbsp;связи с&nbsp;кончиной Дмитрия Татаринова Ветераны подразделения «Альфа» соболезнуют в связи с кончиной Дмитрия Татаринова
Прибыльные депозиты мудараба от&nbsp;Исламского финансового центра &laquo;Бакай Банка&raquo; Прибыльные депозиты мудараба от Исламского финансового центра «Бакай Банка»