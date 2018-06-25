Спортивный календарь с 25 июня по 1 июля

14 июня — 15 июля. Чемпионат мира по футболу. Россия

Участвуют 32 сборные. На предварительном этапе их разделили на восемь групп. Здесь можно узнать подробности о ЧМ-2018. Желающим проверить свои познания об истории чемпионатов мира — сюда. Турнирная таблица — тут.

18-28 июня. Международный шахматный фестиваль. Иссык-Кульская область

Соревнования проводятся каждый год. В этот раз за доски уселись около 200 шахматистов из Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

22-27 июня — Международный фестиваль единоборств «Жемчужина Кыргызстана». Иссык-Кульская область

В программе турниры по нескольким боевым искусствам, включая кикбоксинг, тайский бокс и ушу-саньда.

23-28 июня. Спартакиада работников государственных органов Кыргызстана. Бишкек

Еще одни ежегодные состязания. В программе 15 видов спорта. Медали разыгрываются в двух категориях: среди силовиков и гражданских структур.

26 июня. Международные соревнования по смешанным единоборствам. Лас-Вегас (США)

Турнир носит статус отборочного. В главном бою вечера дерутся Антонина Шевченко (Кыргызстан) и Силвана Хуарез (Аргентина). В случае успеха Антонина, как и ее младшая сестра Валентина, получит возможность выступать в UFC — ведущей мировой лиге смешанных единоборств.

26-29 июня. Открытый чемпионат Кыргызстана — Кубок Азии по современному пятиборью. Бишкек

Ожидается участие атлетов из 10 стран. Для многих турнир станет этапом подготовки к предстоящим Азиатским играм.

28 июня — 8 июля. Международные соревнования «Кубок А.Е.Карпова» по шахматам. Чолпон-Ата

Турнир проводится впервые. Медали разыгрываются среди детей в нескольких возрастных группах. Почетный гость — многократный чемпион мира, легенда шахмат Анатолий Карпов. ИА «24.kg» выступает информационным партнером состязаний.