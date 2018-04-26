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Спорт

Канат Аманкулов: На летних Азиатских играх планируем завоевать два-три «золота»

Директор Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Кыргызстана Канат Аманкулов поделился с ИА «24.kg» ожиданиями от летних Азиатских игр-2018.

Сегодня на коллегии ГАМФКиС он заслушал отчет о подготовке к играм.

«Подготовкой не удовлетворен. По некоторым видам спорта есть проблемы. Не хотим везти на Азиаду туристов. Участвовать должны лишь самые достойные. Отбор в сборную надо проводить объективно. Бывает, если отдаем этот вопрос на откуп федерациям, многие жалуются на необъективность, — рассказал Канат Аманкулов. — Делаем все, чтобы своевременно профинансировать учебно-тренировочный процесс всех ведущих атлетов».

Предварительно, Кыргызстан выступит на Азиаде в 20 видах спорта.

Будут участвовать и футболисты, и баскетболисты, и (впервые в истории!) волейболисты. «Легионеров я не жалую. Те, у кого действующий контракт, должны выступить до его окончания. Новых легионеров брать не будем. Надо воспитывать свои кадры и давать им возможность показать себя на международной арене», — отметил Канат Аманкулов.

Думаю, на Азиаде мы должны завоевать два-три «золота». Надо нацеливаться не только на количество, но и на качество медалей.

Канат Аманкулов

Соревнования пройдут с 18 августа по 2 сентября в Индонезии. Для Кыргызстана это одни из главных стартов года.

В 2014-м на Азиатских играх отечественная сборная выиграла две серебряные и четыре бронзовые награды.
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