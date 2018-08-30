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Спорт

Азиатские игры. Сборная Кыргызстана по волейболу проиграла Вьетнаму

Мужская сборная Кыргызстана по волейболу сегодня проиграла команде Вьетнама на 18-х летних Азиатских играх, продолжающихся в Индонезии. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Федерации волейбола Кыргызстана
Фото Федерации волейбола Кыргызстана. Сборная Кыргызстана по волейболу

Команды встречались в рамках утешительного турнира за 13-20-е места. Итоговый счет – 3:0 (25:16, 26:24, 29:27) в пользу вьетнамцев.

Ранее сборная КР уступила командам Саудовской Аравии и Индонезии и победила Казахстан. Теперь 31 августа в своем заключительном поединке на турнире она сразится с командой Непала. В случае успеха кыргызстанцы займут в итоговом протоколе 15-е место.
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