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Спорт

На III Всемирные игры кочевников пригласили спортсменов из 104 стран

Фото ГАМФКиС. Директор ГАМФКиС Канат Аманкулов

В Кыргызстан на III Всемирные игры кочевников пригласили спортсменов из 104 стран. Об этом ИА «24.kg» сообщил директор Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР Канат Аманкулов.

Он прокомментировал итоги коллегии ГАМФКиС, где, в числе прочих вопросов, рассмотрели подготовку к III ВИК. «Предстоящие игры пройдут на тех же объектах, что и предыдущие. 10 мая едем со спортивными федерациями к местам проведения соревнований и проживания спортсменов. Посмотрим, что надо сделать, чтобы к началу ВИК подойти в максимальной готовности», — сказал Канат Аманкулов.

По его словам, в программе III ВИК 37 видов спорта (в прошлый раз было 24). «Особых проблем в плане подготовки нет. Финансы выделяют вовремя. Бюджет спортивной составляющей игр — 139 миллионов сомов. В сумму входит проведение соревнований, питание и проживание спортсменов, призовые, логистика, — рассказал Канат Аманкулов. — Через МИД отправили приглашения для участия 104 странам. Думаю, выступят спортсмены из более чем 60 стран».
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