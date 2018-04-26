Кыргызстанцы успешно выступили на международном турнире Green Velvet Cup 2018 по спортивным бальным танцам. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

За победу боролись около двух тысяч пар из 58 регионов России и девяти стран. «В упорной борьбе спортсмены из КР завоевали две золотые, пять серебряных и две бронзовые награды. Все они воспитанники наставника Александры Ким», — отметили в федерации.

Дуэт Хасан Ибрагимов — Алсу Турдиева в различных категориях выиграл два «золота», «серебро» и «бронзу». У Никиты Коваленко и Екатерины Сердюковой — два «серебра» и «бронза», а у Амира Бердалиева и Вероники Тян — два «серебра».