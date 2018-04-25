Кыргызстанец занял второе место на чемпионате России по плаванию

Кыргызстанец Денис Петрашов занял второе место на чемпионате России по плаванию. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.
Как отмечается, соревнования прошли 20-25 апреля в городе Москве (Россия). Участвовали все сильнейшие пловцы РФ – победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Отечественная команда участвовала по приглашению Всероссийской федерации плавания.
Денис Петрашов стал вторым на дистанции
На этом же чемпионате кыргызстанец Владислав Шулико выполнил норматив для участия в юношеских Олимпийских играх.