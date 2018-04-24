По стопам Брюса Ли: в Бишкеке сразились сильнейшие каратисты

В Бишкеке подвели итоги открытого чемпионата города по будо-карате. Об этом ИА «24.kg» сообщили участники состязаний.

За победу боролись более 180 спортсменов из столицы, Чуйской и Иссык-Кульской областей. Главная цель турнира — формирование сборной Бишкека.

В командном зачете победил клуб «Алмаз». Из 21 его бойца 17 заняли призовые места. Чемпионами в своих категориях стали Глеб Павелица, Артур Петров, Денис Селихов, Дмитрий Бервинов, Самир Исмазов, Камила Душенбиева, Дурусбек уулу Даниэль и Роман Банько.

Фото клуба «Алмаз». Победители чемпионата Бишкека по будо-карате

Лучшим тренером турнира признали Рената Шайгарданова («Алмаз»).

«Теперь готовимся к чемпионату КР, намеченному на начало июня, а затем отправимся на крупные состязания в Астану», — добавили спортсмены.