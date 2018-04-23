«Алай» вышел в лидеры чемпионата Кыргызстана по футболу

«Алай» вышел в лидеры чемпионата Кыргызстана среди команд Топ-лиги по футболу. Об этом сообщила Футбольная лига КР.

Как отмечается, 21 и 22 апреля прошли поединки четвертого тура национального первенства.

«Алай» со счетом 2:0 победил «Академию». Голы забили Жоел Кожо (70-я минута) и Алиа Силла (87-я минута).

«Илбирс» одолел «Кара-Балту» — 3:2. У победителей отличились Улукбек Саламатов (75-я минута), Шаршенбек Бакыт уулу (82-я минута) и Гулжигит Борубаев (89-я минута), у проигравших — Назар Исаков (30-я минута) и Урмат Абдукаимов (49-я минута).

«Дордой» и «Абдыш-Ата» сыграли вничью — 1:1. За «Дордой» забил Кадырбек Шаарбеков (56-я минута), за «Абдыш-Ату» — Султан Момунов (12-я минута).

«Алга» и «Нефтчи» также разошлись миром — 0:0.

По итогам этих матчей действующий чемпион «Алай» опередил «Дордой» и возглавил турнирную таблицу.

Фото ИА «24.kg». Положение команд в турнирной таблице

Поединки следующего тура пройдут 25, 28 и 29 апреля.