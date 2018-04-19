Кыргызстанцы победили на международном турнире по таэквондо WT

Кыргызстанцы победили на международном турнире на кубок клуба «Миллениум» по таэквондо WT. Об этом ИА «24.kg» сообщил президент академии данного вида спорта КР Убайдула Тохтурбаев.

Состязания прошли в Бишкеке с участием 160 спортсменов из КР и Казахстана. Медали разыгрывались в трех возрастных группах: среди детей, юношей и кадетов. В старшей группе в своих весовых категориях лучшими стали отечественные спортсмены Алым уулу Элгазы, Олег Ким, Айсулуу Жанабаева и Алтыншаш Усманова. А всего у кыргызстанцев 16 золотых медалей.

В командном зачете победили ученики Ислама Шукурова. На втором месте воспитанники Владимира Тюленева, на третьем — подопечные Азиза Боталиева.

Фото У.Тохтурбаева. Награждение победителей

«Доволен турниром. Участники получили ценный опыт, — отметил Убайдула Тохтурбаев. — Теперь отправляемся в Кызыл-Кию, где 21 апреля пройдет чемпионат южного региона. Ожидается участие спортсменов не только из КР, но и из Таджикистана и Узбекистана».