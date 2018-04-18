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Спорт

Как в хоккее. «Алай» со счетом 6:5 победил «Кара-Балту» в чемпионате по футболу

Ошский «Алай» победил «Кара-Балту» в чемпионате Кыргызстана среди команд Топ-лиги по футболу. 

Поединок третьего тура национального первенства прошел сегодня в Кара-Балте. Действующий чемпион был фаворитом, однако в ходе матча уступал со счетом 0:4.

За «Кара-Балту» забили Роман Ковалев (2-я минута), Урмат Абдукаимов (11-я минута), Азамат Омуралиев (14-я минута) и Гулжигит Алыкулов (26-я и 88-я минуты). В составе «Алая» Жоел Кожо сделал хет-трик, Алиа Силла забил два гола, Одилжон Абдурахманов – один. Итоговый счет – 6:5 в пользу «Алая» –  гораздо чаще встречается в хоккее, чем в футболе.

ИА «24.kg»
Фото ИА «24.kg». Положение команд в турнирной таблице

По итогам матча «Алай» поднялся с четвертого на первое место в турнирной таблице. «Кара-Балта» осталась седьмой.
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