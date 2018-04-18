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Спорт

На Иссык-Куле разыграли кубок по карате-до WKF

В Караколе подвели итоги Кубка города по карате-до WKF. Об этом ИА «24.kg» сообщил исполнительный директор федерации данного вида спорта КР Дмитрий Казанов.

По его словам, в турнире участвовало около 250 спортсменов из Иссык-Кульской и Чуйской областей и Бишкека. В общекомандном зачете победил клуб «Кейхацу» (Бишкек). Его воспитанники завоевали по девять золотых и серебряных и четыре бронзовые награды. Чемпионами в своих категориях стали Артем Мордвов, Абай Камчыбеков, Эржан Капаркулов, Александр Морозов, Мухоммед Ильясов, Ширин Камчыбекова, Аяна Сейитбекова и Ситора Расулова.

Второй в командном зачете стала ДЮСШ (Каракол), третьим - клуб «Самурай» (Кара-Балта).

«Теперь готовимся к первенству Бишкека, намеченному на 21 и 22 апреля. В мае планируем выступить на чемпионате Азии в Японии», - добавил Дмитрий Казанов.
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