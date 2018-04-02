Волейболиста из Кыргызстана признали лучшим в Таиланде

Капитана сборной Кыргызстана по волейболу Онолбека Каныбека уулу признали лучшим в Таиланде. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Как отмечается, с 28 марта по 1 апреля в Таиланде прошел турнир «Суперлига» с участием шести сильнейших команд национального чемпионата 2017/2018. Онолбек Каныбек уулу выступал за «Эйр Форс». На групповом этапе этот клуб стал вторым, а в полуфинале со счетом 3:2 одолел действующего чемпиона Таиланда «Накхон Ратчасиму».

В финале «Эйр Форс» разгромил «Висакху» — 3:0. Кыргызстанец признан лучшим игроком турнира.

Напомним, ранее Онолбек Каныбек уулу в составе «Эйр Форса» стал серебряным призером чемпионата Таиланда.