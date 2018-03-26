Кыргызстанец стал чемпионом на международном турнире по джиу-джитсу в Чикаго

Фото @murtazaliev_bjj. Абдурахманхаджи Муртазалиев и Аязбек Мустаков - призеры турнира в Чикаго

Кыргызстанец Абдурахманхаджи Муртазалиев победил на международном турнире Chicago Spring Open по бразильскому джиу-джитсу (по версии IBJJF). Об этом он сообщил ИА «24.kg».

«Боролся среди спортсменов с фиолетовыми поясами. Провел в своей весовой категории три схватки. Четвертьфинал и полуфинал выиграл по баллам, а поединок за «золото» — удущающим приемом «треугольник», — отметил Абдурахманхаджи Муртазалиев. — Среди спортсменов с черными поясами Аязбек Мустаков завоевал бронзовую медаль».

Напомним, зимой Абдурахманхаджи Муртазалиев в течение трех недель стал чемпионом Азии и Европы и выиграл «бронзу» на чемпионате Северной Америки.