У кыргызстанцев восемь медалей на международном турнире по таэквондо WT

Фото У.Тохтурбаева. Кыргызстанцы на турнире по таэквондо WT в Алматы

Кыргызстанцы завоевали восемь медалей на международном турнире по таэквондо WT. Об этом сообщил президент академии данного вида спорта КР Убайдула Тохтурбаев.

По его словам, в Алматы (Казахстан) завершились состязания, посвященные 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Участвовали 250 спортсменов. «От нас выступили 10 бойцов. Они продемонстрировали зрелый уровень подготовки, бились зрелищно», — отметил Убайдула Тохтурбаев.

Второе место в своих категориях заняли Шахан Абдыразаков и Ариет Шамыров. Третьими стали Бекжан Салыков, Адилет Абдимиталипов, Барс-Бек Жамшитов, Максим Каргаполов, Владимир Сафлютин и Алмаз Таширов. Никиту Бердникова наградили за волю к победе.