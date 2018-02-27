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Спорт

В Бишкеке стартовал чемпионат Азии по борьбе. Сапар Исаков пришел с напутствием

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков напутствовал участников чемпионата Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе. Турнир стартовал сегодня во Дворце спорта имени Кожомкула.

Как отмечается, сегодняшний праздник способствует реализации важнейших приоритетов страны: популяризации здорового образа жизни, воспитанию здорового поколения, повышению имиджа Кыргызстана на международной арене.

«Борьба в КР стремительно развивается. Число занимающихся достигает 20 тысяч человек. Для нас это хорошая цифра, и это не предел», — отметил Сапар Исаков.

По его данным, в соревнованиях участвуют более 700 спортсменов из 20 стран. Данный турнир — еще один шаг к популяризации борьбы в КР. Наши борцы традиционно добиваются успехов не только на азиатских, но и на мировых чемпионатах, и на Олимпийских играх.

«Здесь собрались яркие, волевые борцы, которые покажут свое мастерство. Надеюсь, атмосфера чемпионата, дух борьбы навсегда останутся с каждым из вас. Всем спортсменам желаю добиться новых высот, зрителям — ярких и незабываемых впечатлений. Верим, что все, кто приехал в КР, оценят радушие и гостеприимство нашего народа, найдут верных и надежных друзей», — отметил Сапар Исаков.
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