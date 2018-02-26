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Спорт

Бишкекский EREM выиграл международный турнир по волейболу

Бишкекский EREM выиграл международный турнир по волейболу на призы мастера спорта, семикратного чемпиона Кыргызстана Алмаза Атабаева. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Состязания прошли 24-25 февраля в городе Оше. За победу боролись команды-участницы чемпионата КР и сборная Андижанской области Узбекистана.

По итогам предварительного раунда в 1/2 финала пробились «Улар», «Салам-Алик», «Аксы» и действующий чемпион КР EREM. В поединке за выход в финал EREM обыграл «Салам-Алик», а «Улар» одолел «Аксы». В матче за «бронзу» «Салам-Алик» взял верх над «Аксы».

«В решающей игре сошлись EREM и «Улар». Первую партию действующий чемпион КР выиграл уверенно, а вот во второй завязалась упорная борьба. «Улар» долго вел в счете, но в концовке EREM сравнял его и вырвал победу. Итог — 2:0», — отметили в федерации.
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