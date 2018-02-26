Бишкекский EREM выиграл международный турнир по волейболу на призы мастера спорта, семикратного чемпиона Кыргызстана Алмаза Атабаева. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Состязания прошли 24-25 февраля в городе Оше. За победу боролись команды-участницы чемпионата КР и сборная Андижанской области Узбекистана.

По итогам предварительного раунда в 1/2 финала пробились «Улар», «Салам-Алик», «Аксы» и действующий чемпион КР EREM. В поединке за выход в финал EREM обыграл «Салам-Алик», а «Улар» одолел «Аксы». В матче за «бронзу» «Салам-Алик» взял верх над «Аксы».

«В решающей игре сошлись EREM и «Улар». Первую партию действующий чемпион КР выиграл уверенно, а вот во второй завязалась упорная борьба. «Улар» долго вел в счете, но в концовке EREM сравнял его и вырвал победу. Итог — 2:0», — отметили в федерации.