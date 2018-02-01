Кыргызстанка выиграла «серебро» на чемпионате Азии по легкой атлетике

Кыргызстанка Гулшаной Сатарова выиграла «серебро» на чемпионате Азии по легкой атлетике в помещении. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

ЧА стартовал сегодня в городе Тегеране (Иран). В финальном забеге на 3 тысячи метров участвовали семь спортсменок. Победила Татьяна Нерознак (Казахстан), финишировавшая за 9 минут 33,65 секунды. Результат Гулшаной Сатаровой составил 9 минут 48,03 секунды. Третье место заняла Тион Нгуен (Вьетнам) – 9 минут 48,48 секунды.

От Кыргызстана на чемпионат отправились шесть атлетов.