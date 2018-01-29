Национальная сборная Кыргызстана по футзалу победила команду Таджикистана. Об этом сообщила Федерация футбола КР.

Поединок прошел 28 января в городе Алматы (Казахстан) и стал для обеих сборных этапом подготовки к предстоящему чемпионату Азии. Отечественная дружина взяла верх со счетом 6:3. В ее составе отличились Юлдаш Салимбаев (трижды), Абдрасул уулу Манас, Максат Алимов и Мирлан Жолдубаев.

За два дня до этого, также готовясь к ЧА, сборная КР в Бишкеке разгромила местную «Алгу» (10:2). А еще раньше уступила московскому «Спартаку» (1:5).

Чемпионат Азии пройдет 1-11 февраля в Китайском Тайбэе. На групповом этапе наша команда сыграет против сборных Ливана, Иордании и Таиланда.