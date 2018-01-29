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Спорт

Сборная Кыргызстана по футзалу победила команду Таджикистана

Фото ФФ КР. Сборная Кыргызстана по футзалу

Национальная сборная Кыргызстана по футзалу победила команду Таджикистана. Об этом сообщила Федерация футбола КР.

Поединок прошел 28 января в городе Алматы (Казахстан) и стал для обеих сборных этапом подготовки к предстоящему чемпионату Азии. Отечественная дружина взяла верх со счетом 6:3. В ее составе отличились Юлдаш Салимбаев (трижды), Абдрасул уулу Манас, Максат Алимов и Мирлан Жолдубаев.

За два дня до этого, также готовясь к ЧА, сборная КР в Бишкеке разгромила местную «Алгу» (10:2). А еще раньше уступила московскому «Спартаку» (1:5).

Чемпионат Азии пройдет 1-11 февраля в Китайском Тайбэе. На групповом этапе наша команда сыграет против сборных Ливана, Иордании и Таиланда.
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