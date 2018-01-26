В Кыргызстане выбрали президента Федерации пятиборья

В Кыргызстане выбрали президента Федерации современного пятиборья. Об этом сообщили в данном спортивном объединении.

Как отмечается, в Бишкеке состоялась отчетно-выборная конференция федерации. Участники рассмотрели отчеты ее президента, главного тренера и ревизионной комиссии.

На пост главы федерации выдвинут один кандидат – ее нынешний президент Валерий Новиков. Делегаты проголосовали единогласно и выбрали его еще на один четырехлетний срок. Новиков также является вице-президентом азиатской конфедерации.

Генеральным секретарем утвержден Виктор Мальцев.