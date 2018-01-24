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Спорт

Хабиб Нурмагомедов пригласил массажиста из Кыргызстана в Дагестан

Звезда UFC Хабиб Нурмагомедов пригласил массажиста из Кыргызстана в Дагестан.

На встречу со спортсменом пришла масса болельщиков. Некоторым позволили обратиться к нему. «Мечтаю поехать в Америку. Сильно хочу, чтобы ты выиграл у Тони Фергюсона, – сказал гостю из России один из болельщиков. – Сам я профессиональный массажист. Делаю все виды массажа, на всех этапах тренировок. Хабиб, ты можешь взять меня с собой в Америку в качестве своего массажиста? Хочу вживую увидеть твой бой в Бостоне. Можешь мне в этом помочь?»

«У тебя виза есть?» – спросил Хабиб Нурмагомедов.

«Нет. Можешь мне и в этом помочь?» – ответил массажист.

«Насчет визы очень сложный вопрос. Не могу его решить. Но могу тебе организовать путевку в Дагестан. Следующие 16 дней я проведу там. Будем с отцом готовиться перед отлетом в Америку. Приедешь в Дагестан – будешь 16 дней делать массаж всей нашей команде. Мы тебя протестируем, – сказал Хабиб Нурмагомедов. – Смотри не теряйся сейчас!»

Массажисту эта идея понравилась.
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