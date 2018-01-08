В Кыргызстане прошел республиканский турнир по волейболу

В Кыргызстане 3-7 января прошел республиканский турнир «Бурганак» по волейболу. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Баталии разворачивались в Бишкеке, Кара-Балте и Оше. В зоне «Север» среди юношей участвовали 13 команд. Первую тройку составили «Джети-Огуз», «Ат-Баши» и «Токмак».

В зоне «Юг» среди юношей также играли 13 команд. Первым стал «Кара-Куль», вторым — «Кадамджай», третьим — «Джалал-Абад». Среди девушек за победу боролись девять коллективов. В тройке лидеров СДЮШОР Ошской области, «Ноокат» и «Кадамджай».

«Турнир «Бурганак» — второй этап Детско-юношеской волейбольной лиги сезона-2017/2018, — отметили в федерации. — Первый этап («Алтын куз») прошел в ноябре. Третий («Нооруз») намечен на март».