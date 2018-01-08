Спортивный календарь с 8 по 14 января

3-8 января. Международные соревнования «Наристе-2018» по футзалу. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

Участвуют 54 команды, разделенные на три возрастные группы: старше 35, 45 и 50 лет. Отдельная категория у представителей госорганов.

4-8 января. Республиканский шахматный фестиваль «Белый снег». Бишкек, Академия «Алтын туйун»

Борьба за победу идет в пяти категориях (в зависимости от спортивного разряда и возраста участников). В программе семь туров по швейцарской системе.

4-12 января. Чемпионат Кыргызстана среди юношей и девушек по шахматам. Бишкек

Турнир проводится среди шахматистов 6-18 лет. Одна из главных целей — формирование сборной КР для участия в первенствах мира и Азии.

13 января — 10 февраля. Зимнее первенство по футболу. Кант

В традиционном турнире участвуют команды Топ-лиги и Первой лиги. Вначале состоится групповой этап, затем плей-офф.