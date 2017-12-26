17:35
0
USD 69.43
EUR 82.46
RUB 1.19
Спорт

Каратисты из Кыргызстана выиграли три «серебра» в Казахстане

Каратисты из Кыргызстана выиграли три медали на международном турнире Kazakhstan Open, завершившемся в Астане. Об этом ИА «24.kg» сообщил президент Федерации кекушинкай карате KWF КР Алмаз Баатырбеков.

В состязаниях участвовали около 500 каратистов из РК, КР и России. Отечественные спортсмены в различных категориях завоевали три серебряные награды — отличились Мунарбек Кудайбердиев, Асылбек уулу Арсланбек и Айдын Махмудов.

«Артем Носарев, занявший четвертое место, нокаутировал трех соперников и получил приз как лучший боец турнира», — сказал Алмаз Баатырбеков.
Ссылка:
просмотров: 211
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанец Рафаэль Физиев победил нокаутом на международном турнире по ММА
В Чуйской области прошли соревнования по карате кекушинкай
Команда из Кыргызстана выиграла 30 медалей на чемпионате Казахстана по карате
Кыргызстанец выиграл кубок на чемпионате мира по карате
На зависть Ван Дамму: как проходило первенство Кыргызстана по карате
Спортивный календарь с 27 ноября по 3 декабря
Кыргызстанцы завоевали шесть медалей на турнире по карате в Алматы
В Бишкеке завершился чемпионат Кыргызстана по будо-карате
Каратисты из Кыргызстана завоевали 14 медалей в Казахстане
Кыргызстанцы выиграли 17 боев на международном турнире по кулатуу эртаймаш
Популярные новости
Ведущий теннисист Кыргызстана: Ощущение, что Родине я&nbsp;не&nbsp;нужен Ведущий теннисист Кыргызстана: Ощущение, что Родине я не нужен
Кыргызстанец Рафаэль Физиев победил нокаутом на&nbsp;международном турнире по&nbsp;ММА Кыргызстанец Рафаэль Физиев победил нокаутом на международном турнире по ММА
Антонина Шевченко выиграла бой на&nbsp;международном турнире по&nbsp;ММА Антонина Шевченко выиграла бой на международном турнире по ММА
Рамзану Кадырову подарили пояс чемпиона WEF Рамзану Кадырову подарили пояс чемпиона WEF
Бизнес
O!Store: Успейте закупиться подарками на&nbsp;Новый год O!Store: Успейте закупиться подарками на Новый год
Переходи на&nbsp;О! и&nbsp;cохрани прежний круг общения с&nbsp;услугой &laquo;Легкий шаг!&raquo; Переходи на О! и cохрани прежний круг общения с услугой «Легкий шаг!»
Школа &laquo;Оксфорд Интернешнл Скул&raquo; вывела страну на&nbsp;мировой уровень! Школа «Оксфорд Интернешнл Скул» вывела страну на мировой уровень!
53-й гриль-бар &laquo;ШашлыкоFF&raquo; открылся в&nbsp;Бишкеке 53-й гриль-бар «ШашлыкоFF» открылся в Бишкеке