Каратисты из Кыргызстана выиграли три «серебра» в Казахстане

Каратисты из Кыргызстана выиграли три медали на международном турнире Kazakhstan Open, завершившемся в Астане. Об этом ИА «24.kg» сообщил президент Федерации кекушинкай карате KWF КР Алмаз Баатырбеков.

В состязаниях участвовали около 500 каратистов из РК, КР и России. Отечественные спортсмены в различных категориях завоевали три серебряные награды — отличились Мунарбек Кудайбердиев, Асылбек уулу Арсланбек и Айдын Махмудов.

«Артем Носарев, занявший четвертое место, нокаутировал трех соперников и получил приз как лучший боец турнира», — сказал Алмаз Баатырбеков.