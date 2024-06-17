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Спорт

Борьба, бокс и конкур. Соревнования с участием кыргызстанцев

11-22 июня. Международный спортивный фестиваль «Жемчужина Кыргызстана». Иссык-Кульская область

В рамках фестиваля пройдут соревнования по 23 видам спорта.

17-23 июня. Чемпионат мира по стрельбе из лука. Анталья (Турция)

Сборную Кыргызстана представят пять спортсменов.

15-18 июня. Кубок мира по кикбоксингу. Будапешт (Венгрия)

Выступят сильнейшие спортсмены мира.

19-23 июня. Чемпионат Кыргызстана по боксу среди юношей. Бишкек

Турнир посвящен заслуженному тренеру КР Владимиру Рослову. Участники — спортсмены 2010-2011 годов рождения.

20-23 июня. Турнир по конкуру Maxima Masters. Московская область (Россия)

В рамках Евразийского командного турнира спортсмены лиги выступят в золотом, серебряном и бронзовом турах. Высота квалификационных маршрутов — 115, 140 и 150 сантиметров.

20-26 июня. Кубок мира по парапауэрлифтингу. Тбилиси (Грузия)

Кыргызстан представят Максат Аргымбаев, Миргуль Болоталиева и Эсен Калиев.

22-23 июня. Чемпионат Кыргызстана по кикбоксингу. Бишкек

Выступят спортсмены со всей страны.

22-30 июня. Молодежный чемпионат Азии по борьбе. Амман (Иордания)

В турнире примут участие спортсмены не старше 23 лет.
Ссылка: https://24.kg/sport/296570/
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