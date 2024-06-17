Борьба, бокс и конкур. Соревнования с участием кыргызстанцев

11-22 июня. Международный спортивный фестиваль «Жемчужина Кыргызстана». Иссык-Кульская область
В рамках фестиваля пройдут соревнования по 23 видам спорта.
17-23 июня. Чемпионат мира по стрельбе из лука. Анталья (Турция)
Сборную Кыргызстана представят пять спортсменов.
15-18 июня. Кубок мира по кикбоксингу. Будапешт (Венгрия)
Выступят сильнейшие спортсмены мира.
19-23 июня. Чемпионат Кыргызстана по боксу среди юношей. Бишкек
Турнир посвящен заслуженному тренеру КР Владимиру Рослову. Участники — спортсмены 2010-2011 годов рождения.
20-23 июня. Турнир по конкуру Maxima Masters. Московская область (Россия)
В рамках Евразийского командного турнира спортсмены лиги выступят в золотом, серебряном и бронзовом турах. Высота квалификационных маршрутов — 115, 140 и 150 сантиметров.
20-26 июня. Кубок мира по парапауэрлифтингу. Тбилиси (Грузия)
Кыргызстан представят Максат Аргымбаев, Миргуль Болоталиева и Эсен Калиев.
22-23 июня. Чемпионат Кыргызстана по кикбоксингу. Бишкек
Выступят спортсмены со всей страны.
22-30 июня. Молодежный чемпионат Азии по борьбе. Амман (Иордания)
В турнире примут участие спортсмены не старше 23 лет.