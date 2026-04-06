20:35
USD 87.45
EUR 101.07
RUB 1.10
Спорт

Сборная Кыргызстана завоевала 26 медалей на чемпионате мира по ашихара каратэ

Фото читателей

Сборная Кыргызстана успешно выступила на четвертом открытом чемпионате мира по ашихара каратэ в Анталье, завоевав 26 медалей — 9 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых. Соревнования проходили как среди юниоров, так и среди людей старше 18 лет, сообщили участники.

Чемпионат прошел 1-5 апреля и по словам родителей победивших юниоров, в соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из 21 страны.

По итогам турнира сборная Кыргызстана показала высокие результаты.

Награды получены в различных дисциплинах, включая «ката», «спортивное кумитэ» и «фулл контакт», в разных возрастных и весовых категориях.

Наша сборная продемонстрировала высокий уровень подготовки и уверенно выступила на международной арене.
Ссылка: https://24.kg/sport/369167/
просмотров: 224
Версия для печати
Материалы по теме
Шесть медалей завоевали кыргызстанцы на чемпионате Азии по каратэ WKF
Кыргызстандын спортчулары каратэ боюнча Азия чемпионатына катышат
Боец из Кыргызстана стала второй на турнире по кекушинкай карате в Болгарии
Борьба, бокс и конкур. Соревнования с участием кыргызстанцев
В городе Ош проходит международный турнир по каратэ-до
Всемирные игры боевых искусств. Итоги выступления кыргызстанцев
Первые медали кыргызстанцев на Всемирных играх боевых искусств
Будет медаль! Кыргызстанец вышел в финал турнира по карате на Азиатских играх
Каратист из Кыргызстана завоевал бронзовую медаль на Азиатских играх
Спортсмены из Кыргызстана завоевали медали на чемпионате мира по карате
Популярные новости
Чемпион мира по&nbsp;шахматам пожаловался на&nbsp;18-летнюю казахстанку, попросившую селфи Чемпион мира по шахматам пожаловался на 18-летнюю казахстанку, попросившую селфи
Боксер из&nbsp;Кыргызстана Омар Ливаза завоевал бронзу на&nbsp;турнире в&nbsp;Турции Боксер из Кыргызстана Омар Ливаза завоевал бронзу на турнире в Турции
Алекса Грассо хочет еще один бой с&nbsp;Валентиной Шевченко Алекса Грассо хочет еще один бой с Валентиной Шевченко
Кыргызстанец Мунарбек Сейитбек уулу выиграл турнир в&nbsp;Стамбуле Кыргызстанец Мунарбек Сейитбек уулу выиграл турнир в Стамбуле
Бизнес
Бурный рост сделок в&nbsp;Royal Central Park на&nbsp;мероприятии 4&nbsp;апреля 2026 года Бурный рост сделок в Royal Central Park на мероприятии 4 апреля 2026 года
В&nbsp;Бишкеке стало на&nbsp;один зеленый парк больше благодаря команде&nbsp;О! В Бишкеке стало на один зеленый парк больше благодаря команде О!
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo;: итоги новой недели акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; Миллион от «Оптима Банка»: итоги новой недели акции «20 миллионеров»
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за&nbsp;пару кликов Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
6 апреля, понедельник
20:26
В Бишкеке продолжаются работы по обновлению улицы Широкой В Бишкеке продолжаются работы по обновлению улицы Широк...
20:08
Часть прошлогодних саженцев погибли в бишкекском сквере имени Горького
20:05
Чемпионат Азии по борьбе. Трое кыргызстанцев вышли в финал
19:42
CAFA (U-17): Сборная Кыргызстана по футболу обыграла Афганистан
19:25
Сборная ГКНБ КР завоевала золото на чемпионате по дзюдо среди силовых структур