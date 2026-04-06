Сборная Кыргызстана завоевала 26 медалей на чемпионате мира по ашихара каратэ

Сборная Кыргызстана успешно выступила на четвертом открытом чемпионате мира по ашихара каратэ в Анталье, завоевав 26 медалей — 9 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых. Соревнования проходили как среди юниоров, так и среди людей старше 18 лет, сообщили участники.

Чемпионат прошел 1-5 апреля и по словам родителей победивших юниоров, в соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из 21 страны.

По итогам турнира сборная Кыргызстана показала высокие результаты.

Награды получены в различных дисциплинах, включая «ката», «спортивное кумитэ» и «фулл контакт», в разных возрастных и весовых категориях.

Наша сборная продемонстрировала высокий уровень подготовки и уверенно выступила на международной арене.