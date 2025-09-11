Шесть медалей завоевали кыргызстанцы на чемпионате Азии по каратэ WKF среди кадетов. Об этом сообщили в тренерском штабе.

Турнир среди кадетов, юниоров и молодежи до 21 года прошел в китайском городе Шаогуане. В нем приняли участие около 500 спортсменов из 29 стран. Кыргызстан на чемпионате Азии представляли 18 спортсменов.

В возрастной групе 14-15 лет Атахан Алибаев и Алинур Камилов стали бронзовыми призерами.

В группе 16-17 лет золото КР принес Матвей Явгет. У Даян Деря третье место и бронзовая медаль.

В группе 18-20 лет серебро завоевали Бегимай Орозалиева и Акылбек уулу Эрлан.