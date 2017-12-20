16:05
0
USD 69.72
EUR 82.30
RUB 1.19
Спорт

Рамзану Кадырову подарили пояс чемпиона WEF

Рамзану Кадырову подарили пояс абсолютного чемпиона Всемирной федерации кулатуу эртаймаш (WEF). Об этом сообщила WEF.

По ее данным, президент федерации Руслан Кыдырмышев посетил турнир WFCA 44, состоявшийся накануне в городе Грозном. Чемпионский пояс он подарил Рамзану Кадырову в знак уважения.

«Выражаю огромную благодарность дорогому и уважаемому старшему брату, Герою России, главе Чеченской Республики, человеку, поднявшему спорт России и СНГ на новый уровень, Рамзану Кадырову. А также президенту Всемирной бойцовской лиги «Ахмат» Абузайду Висмурадову за постоянную поддержку в развитии спорта в странах Центральной Азии, теплый прием и гостеприимство», - написал Руслан Кыдырмышев на своей странице в соцсети.
Ссылка:
просмотров: 399
Версия для печати
Материалы по теме
В Чуйской области прошел турнир среди профессионалов по кулатуу эртаймаш
Кыргызстанец выиграл бой за титул чемпиона мира по ММА
Бусурманкул Абдибаит уулу нокаутировал бразильца на турнире M-1 Challenge
Кыргызстанец провел бой с Мохамедом Али
Чемпион мира Ариет Бекишов по прозвищу Волк
Бусурманкул Абдибаит уулу: В новом бою с бразильцем покажу все, на что способен
В Бишкеке прошел турнир на Кубок президента WEF по кулатуу эртаймаш
Кыргызстанцы выиграли 17 боев на международном турнире по кулатуу эртаймаш
Кыргызстанцы выиграли пять медалей на чемпионате мира по ММА
Бусурманкул Абдибаит уулу завершил вничью бой на турнире M-1 Challenge по ММА
Популярные новости
Сборная Кыргызстана крупно проиграла в&nbsp;третьем туре Кубка вызова Азии по&nbsp;хоккею Сборная Кыргызстана крупно проиграла в третьем туре Кубка вызова Азии по хоккею
Канадские фанаты забросали хоккеистов 24&nbsp;тысячами плюшевых медведей Канадские фанаты забросали хоккеистов 24 тысячами плюшевых медведей
С&nbsp;прицелом на&nbsp;чемпионат Азии: в&nbsp;Бишкеке проходит Кубок страны по&nbsp;вольной борьбе С прицелом на чемпионат Азии: в Бишкеке проходит Кубок страны по вольной борьбе
Кыргызстанцы стали вторыми по&nbsp;итогам Кубка вызова Азии по&nbsp;хоккею Кыргызстанцы стали вторыми по итогам Кубка вызова Азии по хоккею
Бизнес
Вы&nbsp;ищете подарок к&nbsp;Новому году? Выбирайте 4G&nbsp;WI-FI Wingle от&nbsp;MegaCom! Вы ищете подарок к Новому году? Выбирайте 4G WI-FI Wingle от MegaCom!
Опрос: Что подарить на&nbsp;Новый год? 7&nbsp;идей от&nbsp;O!Store Опрос: Что подарить на Новый год? 7 идей от O!Store
АКЦИЯ! Выгодные покупки с&nbsp;программой &laquo;Бонус плюс&raquo; от&nbsp;БТА Банка продолжаются АКЦИЯ! Выгодные покупки с программой «Бонус плюс» от БТА Банка продолжаются
Получи кэшбэк 1000 сомов при покупке LG&nbsp;Q6a в&nbsp;O!Store Получи кэшбэк 1000 сомов при покупке LG Q6a в O!Store