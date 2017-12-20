Рамзану Кадырову подарили пояс чемпиона WEF

Рамзану Кадырову подарили пояс абсолютного чемпиона Всемирной федерации кулатуу эртаймаш (WEF). Об этом сообщила WEF.

По ее данным, президент федерации Руслан Кыдырмышев посетил турнир WFCA 44, состоявшийся накануне в городе Грозном. Чемпионский пояс он подарил Рамзану Кадырову в знак уважения.

«Выражаю огромную благодарность дорогому и уважаемому старшему брату, Герою России, главе Чеченской Республики, человеку, поднявшему спорт России и СНГ на новый уровень, Рамзану Кадырову. А также президенту Всемирной бойцовской лиги «Ахмат» Абузайду Висмурадову за постоянную поддержку в развитии спорта в странах Центральной Азии, теплый прием и гостеприимство», - написал Руслан Кыдырмышев на своей странице в соцсети.