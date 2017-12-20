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Спорт

В Чуйской области прошли соревнования по карате кекушинкай

В селе Беловодском завершились соревнования по карате кекушинкай. Об этом ИА «24.kg» сообщил тренер Виталий Скупченко.

По его словам, за победу боролись шесть команд (100 спортсменов) из Бишкека и Чуйской области. «Турнир проводили члены Федерации KWF (президент Алмаз Батырбеков). Пригласили всех, кто развивает данный стиль карате, — отметил Виталий Скупченко. — В общекомандном зачете первой стала команда тренера Сергея Шевченко. На втором месте мои воспитанники, на третьем — ученики Александра Кравченко».

В личном зачете в различных категориях первыми стали София Шинкарук, Антон Яковишин, Александр Матяш, Денис Бородулин, Орозбек уулу Шамиль, Илья Сычев, Омутбек Иранов, Абдулахид Гапаров и Саян Касымбеков.
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