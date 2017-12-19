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Спорт

У кыргызстанцев шесть медалей на Кубке мира по мас-рестлингу

Фото Международной федерации мас-рестлинга. Эпизод третьего этапа Кубка мира по мас-рестлингу

У кыргызстанцев шесть медалей на третьем, финальном этапе Кубка мира по мас-рестлингу (перетягиванию палки). Об этом сообщила международная федерация данного вида спорта.

Турнир прошел в городе Москве (Россия) с участием атлетов из 25 стран. Представители Кыргызстана завоевали по три серебряные и бронзовые награды. Бекжан Омуралиев (весовая категория до 60 килограммов), Кудайназар Алимов (до 70 кг) и Вячеслав Абросимов (до 105 кг) выиграли «серебро», а Чыныбек уулу Русланбек (до 80 кг), Азат Таштанбеков (до 90 кг) и Дильдора Рахманова (свыше 85 кг) – «бронзу».

Первый этап Кубка мира прошел в мае в Казахстане, второй – в ноябре в Венгрии. По окончании состязаний в Москве международная федерация представила общий зачет трех этапов. Азат Таштанбеков, Вячеслав Абросимов и Дильдора Рахманова стали в своих весовых категориях вторыми. А Бекжан Омуралиев и Кудайназар Алимов – третьими. Доминируют в этом виде спорта россияне.
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