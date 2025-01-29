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Спорт

Супружеская пара из Кыргызстана выиграла чемпионат США по мас-рестлингу

Кыргызстанцы Азамат Асанов и Дильбара Иманканова выиграли чемпионат США по мас-рестлингу в своих весовых категориях. Об этом они рассказали 24.kg.

Чемпионат прошел в Лос-Анджелесе 24-25 января и собрал сильнейших спортсменов со всей страны. Однако главными героями турнира стали кыргызстанцы — Азамат Асанов и его супруга Дильбара Иманканова.

Азамат Асанов, мастер спорта международного класса по мас-рестлингу, рассказал 24.kg: «Мы — супружеская пара, и оба стали чемпионами на таком престижном турнире. Это не только большая честь для нас, но и важный шаг в популяризации мас-рестлинга как в Кыргызстане, так и за его пределами», — рассказал он.

Азамат и Дильбара надеются, что их победа станет стимулом для дальнейшего развития мас-рестлинга.


  • Мас-рестлинг — вид спорта, созданный на основе традиционной якутской игры в перетягивание палки.
Ссылка: https://24.kg/sport/318220/
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