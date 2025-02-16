Семейный мас-рестлинг. Супруги из Кыргызстана о главных победах и жизни в США

У кыргызского народа есть увлекательная игра в виде борьбы захвата палки — таяк-тартыш. Аналог этого единоборства в мире носит название «мас-рестлинг». Азамат Асанов и Дильбара Иманканова — первая в истории Кыргызстана супружеская пара чемпионов мира и Азии по нему. Они победители Всемирных игр кочевников, международных соревнований и турниров США и Азии.

В интервью 24.kg Азамат рассказал о недавней победе на чемпионате в штате Огайо на Arnold Classic, тонкостях единоборства, тернистом пути пары и переезде в Штаты.

— Как вы начали заниматься мас-рестлингом?

— В мас-рестлинг я пришел в 2015 году. На Иссык-Куле есть тренер Бактияр агай, и однажды он предложил мне попробовать силы на чемпионате Джети-Огузского района. На тот момент я был мастером спорта КР по пауэрлифтингу, но с техникой мас-рестлинга только знакомился: смотрел соревнования на видео, а впервые наблюдал вживую на том турнире.

Я выступил на районном первенстве и победил. Тогда я понял, что влюбился в этот вид спорта. С детства мне нравились силовые дисциплины и единоборства, а мас-рестлинг сочетает в себе и то, и другое. При этом уникален тем, что это единственное единоборство в мире, где соперники контактируют друг с другом только через палку.

Кроме того, мас-рестлинг — динамичный, тактический вид спорта, который требует высокой физической подготовки, силы и выносливости. Так начался мой путь в этом виде спорта, который со временем стал не просто увлечением, а делом всей жизни.

Фото Азамата Асанова. Момент схватки на турнире

— Очень высокой. В силовых единоборствах в США весовая категория до 90 килограммов считается легким весом (lightweight), средний — это около 110, тяжелый — от 110. В Америке спортсмены в категории 90 килограммов обладают высокой физической мощью, и борьба с ними была серьезным испытанием. Изначально я должен был выступать в категории до 80 килограммов, но из-за травмы моих соперников до турнира меня перевели в 90 килограммов. При этом впервые в истории турнира по мас-рестлингу в США стали вручать чемпионские пояса, что сделало его еще более престижным. Каждый участник хотел завоевать пояс, и борьба была напряженной. Мне удалось победить.

У Дильбары тоже была серьезная конкуренция. Она выступала в категории до 65 килограммов и одержала победу над тремя очень сильными соперницами, среди которых победители соревнований по стронгвумен (Strong Women — турниры по силовому экстриму среди женщин. — Прим. 24.kg). В женской категории организаторы выделили всего один чемпионский пояс, поэтому победительницы в своих весовых категориях должны были сразиться между собой за главный трофей. Дильбара победила и завоевала чемпионский пояс.

— Какие эмоции испытали, когда поняли, что оба стали чемпионами?

— Это невероятные эмоции! Побеждать всегда приятно. Но когда супруги становятся чемпионами на одном турнире — это особенное чувство. В истории мас-рестлинга еще не было супружеской пары, которая выиграла бы один международный турнир. А нам удавалось уже не раз! В 2022 году мы победили на Играх кочевников и чемпионате мира в Якутске, в 2024-м выиграли чемпионат Азии, международный турнир «Олимпия» в Лас-Вегасе и турнир «Арнольд классик» в Огайо. Но победа на чемпионате США — это особенный момент. Мы гордимся, что смогли внести вклад в развитие этого вида спорта. Мы очень благодарны нашим родителям. Их поддержка всегда была для нас важной, и без нее мы бы не смогли достичь таких высот.

Фото Азамата Асанова. С Дильбарой Иманкановой на турнире

— Что самое сложное в соревнованиях?

— Самый сложный момент для нас на турнирах — это когда мы оба выступаем в один день. Необходимы особое внимание и концентрация. Когда я выхожу на помост, Дильбара переживает за меня, и наоборот. Это создает дополнительные сложности, потому что нужно успеть настроиться и сосредоточиться на своем выступлении, поддерживая партнера.

— У кыргызов есть такая же игра таяк-тартыш. Чувствуете ли вы связь с родиной во время соревнований?

— Мы всегда чувствуем связь с родиной, особенно на международных турнирах. Когда выступаем, мы представляем не только себя, но и нашу страну, культуру и традиции. Это дает дополнительную мотивацию. У наших предков мас-рестлинг был одним из способов помериться силами. В исторических рассказах упоминается, что этот вид спорта был важным для кочевых народов. Например, у нас есть традиция эр-эңиш, которая проводилась на больших состязаниях и праздничных мероприятиях, где два батыра соревновались между собой. Эти состязания часто длились долго, и чтобы ускорить процесс определения сильнейшего, придумали способ, в котором два батыра сидели, упираясь ногами друг в друга, и тянули рукоять кнута (камчи), соревнуясь, кто сильнее. Этот вид спорта характерен для всех кочевых народов, а в современности его популяризировали наши братья из Якутии. Сегодня на международной арене мас-рестлинг ассоциируется с Якутией. Однако мы, кыргызский народ, тоже гордимся этим видом спорта, который является частью нашей культуры.

— Мас-рестлинг для меня — это не просто спорт, это образ жизни. Я занимаюсь им давно и уверен, что даже в старости продолжу. Благодаря нему я встретил супругу. Он помог мне понять свои сильные стороны и стал важной частью моего становления как личности.

— Сколько лет вы живете в Америке? Легко ли было адаптироваться?

— Мы живем в США уже два года, и адаптироваться было не так сложно, как я ожидал. Вначале было тяжело учить английский, был языковой барьер, но сейчас я уже разговариваю. Это дает больше свободы и позволяет обмениваться опытом с другими ребятами. Мас-рестлинг стал важным инструментом в этом процессе, я познакомился со многими людьми через него. Я делюсь опытом в зале (тренинг-холле), и это помогает мне лучше интегрироваться.

— Как вы переехали в Штаты?

— В первый раз мы приехали с супругой в США для участия в соревнованиях «Олимпия» в 2022 году. Тогда Диля выиграла, а я стал вторым. Я увидел, как здесь развивается спорт и какие есть условия для тренировок. На тот момент я еще не осознавал всего, но по возвращении домой снова захотел поехать в Америку и выиграть. Чуть позже мы поехали с семьей по туристической визе, посетили несколько штатов, занимались спортом. Мне начало нравиться здесь, и мы решили продолжить свой путь именно в США.

Фото Азамата Асанова. Пара в Лас-Вегасе на соревнованиях

— Я увидел ее в 2016 году на отборочном турнире на Всемирные игры кочевников и чемпионат мира по мас-рестлингу. Она поразила меня своими мотивацией, стремлением к большим результатам, красотой и характером. Мне понравилось, как она относится к жизни и спорту, как нацелена на успех. После мы начали общаться и через два года поженились. Общие цели, схожий характер, поддержка и взаимопонимание очень помогают в отношениях. У нас с Дильбарой много общего, в том числе и в характере.

Фото Азамата Асанова

— Нет, но я всегда стараюсь на международные турниры брать флаг нашей страны или надевать футболки либо одежду с изображением флага Кыргызстана. Это для меня важно, потому как я хочу показать всему миру, что есть такая страна, есть такой народ с сильным духом. Это мой способ выразить связь с родиной и гордость за нашу республику.

— Планируете ли вернуться в Кыргызстан для развития мас-рестлинга?

— Мы сейчас планируем сосредоточиться на развитии мас-рестлинга в США. Мы многого добились в этом виде спорта и хотим поделиться своим опытом с другими спортсменами по всему миру. Что касается Кыргызстана, мы будем выступать за нашу страну, участвовать в чемпионатах республики, как делали в 2024 году.

— Каково быть спортивной супружеской парой? Помогает ли это или, наоборот, усложняет тренировки?

— Когда мы тренируемся и выступаем вдвоем, то прекрасно понимаем друг друга и всегда поддерживаем. Мы часто замечаем ошибки друг друга. Когда Диля выступает, я наблюдаю и стараюсь выявить ее ошибки, а она видит и анализирует мои моменты. После каждого турнира мы обязательно обсуждаем наши выступления и работаем над ошибками. Работать в команде всегда эффективнее, это приносит хорошие результаты.

— Кто из вас более строгий в тренировках? Или вы поддерживаете друг друга без конкуренции?

— Во время тренировок, конечно, я строже, но в процессе составления плана тренировок мы с Дилей всегда обсуждаем все моменты. Она вносит свои изменения и корректировки, а я больше акцентируюсь на дисциплине. Мы дополняем друг друга. Кроме того, у нас двое детей, и Дильбаре приходится нелегко, потому что она успевает тренироваться и присматривать за ними. Но я тоже стараюсь как-то отвлекать детей, когда она делает подходы. Сейчас Диля кормит грудью младшую дочь и продолжает тренироваться. Это большой пример силы и мотивации для других молодых мам, и она справляется с этим невероятно хорошо.

Фото Азамата Асанова с семьей

— Мы, как и все спортсмены, обязательно даем себе время на отдых и восстановление. Иногда развлекаемся семьей, общаемся с родителями, посещаем новые красивые места, ходим в музеи, океанариум или на детские площадки. Когда они счастливы, это делает нас счастливыми. В будущем у нас есть планы путешествовать по миру, чтобы показать нашим родителям и детям самые лучшие и интересные места.

Хочу посоветовать подрастающему поколению ставить высокие цели и стремиться к ним, никогда не сдаваться и всегда сохранять фокус. Труд, усердие и настойчивость обязательно приведут к хорошим результатам.