21:03
USD 87.45
EUR 101.08
RUB 1.09
Спорт

Кыргызстанцы стали вторыми в командном зачете чемпионата мира по мас-рестлингу

Сборная Кыргызстана приняла участие в VII чемпионате мира по мас-рестлингу, прошедшем в Монголии. Об этом в соцсетях сообщило Государственное агентство физической культуры и спорта КР.

Наши спортсмены заняли второе общекомандное место.

В Госагентстве отметили, что от Кыргызстана в соревнованиях приняли участие 33 спортсмена, 30 из которых вернулись с медалями.

Сегодня заместитель директора Государственного агентства по физической культуре и спорту Улан Кыдырбаев принял национальную сборную КР. Он поздравил сборную с высоким достижением, выразил благодарность за их труд, боевую подготовку и успехи на международной арене.
Ссылка: https://24.kg/sport/338490/
просмотров: 118
Версия для печати
Материалы по теме
Семейный мас-рестлинг. Супруги из Кыргызстана о главных победах и жизни в США
Супружеская пара из Кыргызстана выиграла чемпионат США по мас-рестлингу
Кыргызстанцы завоевали 31 медаль на чемпионате мира по мас-рестлингу в Бишкеке
Кыргызстанцы завоевали три золота в первый день чемпионата мира по мас-рестлингу
Чемпионат мира по мас-рестлингу пройдет в Бишкеке
Чемпионат мира по мас-рестлингу пройдет в Кыргызстане
В Узбекистане прошел чемпионат Азии по мас-рестлингу. Кыргызстанцы лучшие
Кыргызстанцы заняли второе общекомандное место чемпионата мира по мас-рестлингу
Кыргызстанцы выиграли золото и серебро чемпионата мира по мас-рестлингу
Сборная Кыргызстана выиграла 10 медалей на Кубке мира по мас-рестлингу
Популярные новости
Чемпионат мира по&nbsp;греко-римской борьбе (U-17). Сборная Кыргызстана в&nbsp;топ-5 Чемпионат мира по греко-римской борьбе (U-17). Сборная Кыргызстана в топ-5
Сборная Кыргызстана по&nbsp;футболу (U&nbsp;17) выиграла товарищеский матч с&nbsp;Бахрейном Сборная Кыргызстана по футболу (U 17) выиграла товарищеский матч с Бахрейном
Кыргызстанцы завоевали три золотые медали на&nbsp;турнире в&nbsp;Польше Кыргызстанцы завоевали три золотые медали на турнире в Польше
Кыргызстан вновь примет международную велогонку Silk Road Mountain Race 2025 Кыргызстан вновь примет международную велогонку Silk Road Mountain Race 2025
Бизнес
Планируй путешествие: AZAL и&nbsp;MBANK дают до&nbsp;15&nbsp;процентов скидки на&nbsp;билеты Планируй путешествие: AZAL и MBANK дают до 15 процентов скидки на билеты
MEGA первым обеспечил связь на&nbsp;озере Сон-Куль MEGA первым обеспечил связь на озере Сон-Куль
Отправляйте переводы и&nbsp;выигрывайте подарки с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; и&nbsp;&laquo;Золотой короной&raquo; Отправляйте переводы и выигрывайте подарки с «Оптима Банком» и «Золотой короной»
Почему выгодно дружить с&nbsp;владельцем тарифа &laquo;Семья Премиум&raquo; Почему выгодно дружить с владельцем тарифа «Семья Премиум»
4 августа, понедельник
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 5 августа: временами дожди Прогноз погоды в Кыргызстане на 5 августа: временами до...
20:43
Кыргызстанцы стали вторыми в командном зачете чемпионата мира по мас-рестлингу
20:22
Единый рынок услуг, связанных с производством кино, хотят создать в ЕАЭС
20:03
Кыргызстанцы завоевали два серебра на чемпионате мира по пляжному самбо
19:48
Бишкекчане жалуются на вскрытую брусчатку на улице Токомбаева