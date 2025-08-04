Кыргызстанцы стали вторыми в командном зачете чемпионата мира по мас-рестлингу

Сборная Кыргызстана приняла участие в VII чемпионате мира по мас-рестлингу, прошедшем в Монголии. Об этом в соцсетях сообщило Государственное агентство физической культуры и спорта КР.

Наши спортсмены заняли второе общекомандное место.

В Госагентстве отметили, что от Кыргызстана в соревнованиях приняли участие 33 спортсмена, 30 из которых вернулись с медалями.

Сегодня заместитель директора Государственного агентства по физической культуре и спорту Улан Кыдырбаев принял национальную сборную КР. Он поздравил сборную с высоким достижением, выразил благодарность за их труд, боевую подготовку и успехи на международной арене.

