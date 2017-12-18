21:54
+1
USD 69.75
EUR 82.22
RUB 1.19
Спорт

В Чуйской области прошел турнир среди профессионалов по кулатуу эртаймаш

В селе Арашан Чуйской области прошел международный турнир WEF 45 Proffight 17& AFCA среди профессионалов по кулатуу эртаймаш. Об этом сообщила Федерация WEF.

Состоялось 23 поединка с участием лучших бойцов из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Кыргызстанцы выиграли 17 из них. Отличились Манас Абдуллаев, Мыктыбек Осконбаев, Артур Мамыров, Бегзат Сапаров, Жаныбек уулу Данияр (все в весовой категории 57 килограммов), Абдыкадыр уулу Нурбек, Мурат Сайтиев, Абдывасы уулу Алманбет (все в весе 61 кг).

Также победили Азат Нурмаматов, Карим уулу Ариет, Султан Алыкулов, Нурлан Курманалиев, Дуйшобай уулу Бактыбек (все в весе 66 кг), Максутбек Балтабаев (71 кг), Максатбек уулу Шабдан, Кайратбек Токторов (оба в весе 77 кг) и Наркул уулу Алибек (84 кг).
Ссылка:
просмотров: 333
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанец выиграл бой за титул чемпиона мира по ММА
Бусурманкул Абдибаит уулу нокаутировал бразильца на турнире M-1 Challenge
Кыргызстанец провел бой с Мохамедом Али
Чемпион мира Ариет Бекишов по прозвищу Волк
Бусурманкул Абдибаит уулу: В новом бою с бразильцем покажу все, на что способен
В Бишкеке прошел турнир на Кубок президента WEF по кулатуу эртаймаш
Кыргызстанцы выиграли 17 боев на международном турнире по кулатуу эртаймаш
Кыргызстанцы выиграли пять медалей на чемпионате мира по ММА
Бусурманкул Абдибаит уулу завершил вничью бой на турнире M-1 Challenge по ММА
Антонина Шевченко триумфально вернулась в смешанные единоборства
Популярные новости
Промах года! Александр Кокорин не&nbsp;забил с&nbsp;метра в&nbsp;пустые ворота Промах года! Александр Кокорин не забил с метра в пустые ворота
Сборная Кыргызстана крупно проиграла в&nbsp;третьем туре Кубка вызова Азии по&nbsp;хоккею Сборная Кыргызстана крупно проиграла в третьем туре Кубка вызова Азии по хоккею
Канадские фанаты забросали хоккеистов 24&nbsp;тысячами плюшевых медведей Канадские фанаты забросали хоккеистов 24 тысячами плюшевых медведей
Танцоры из&nbsp;Кыргызстана победили на&nbsp;турнире в&nbsp;ОАЭ Танцоры из Кыргызстана победили на турнире в ОАЭ
Бизнес
АКЦИЯ! Выгодные покупки с&nbsp;программой &laquo;Бонус плюс&raquo; от&nbsp;БТА Банка продолжаются АКЦИЯ! Выгодные покупки с программой «Бонус плюс» от БТА Банка продолжаются
Получи кэшбэк 1000 сомов при покупке LG&nbsp;Q6a в&nbsp;O!Store Получи кэшбэк 1000 сомов при покупке LG Q6a в O!Store
Кыргызтелеком проведет модернизацию системы биллинга Кыргызтелеком проведет модернизацию системы биллинга
10&nbsp;преимуществ новых дебетных карт от&nbsp;Kyrgyzkommertsbank 10 преимуществ новых дебетных карт от Kyrgyzkommertsbank