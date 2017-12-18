В Чуйской области прошел турнир среди профессионалов по кулатуу эртаймаш

В селе Арашан Чуйской области прошел международный турнир WEF 45 Proffight 17& AFCA среди профессионалов по кулатуу эртаймаш. Об этом сообщила Федерация WEF.

Состоялось 23 поединка с участием лучших бойцов из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Кыргызстанцы выиграли 17 из них. Отличились Манас Абдуллаев, Мыктыбек Осконбаев, Артур Мамыров, Бегзат Сапаров, Жаныбек уулу Данияр (все в весовой категории 57 килограммов), Абдыкадыр уулу Нурбек, Мурат Сайтиев, Абдывасы уулу Алманбет (все в весе 61 кг).

Также победили Азат Нурмаматов, Карим уулу Ариет, Султан Алыкулов, Нурлан Курманалиев, Дуйшобай уулу Бактыбек (все в весе 66 кг), Максутбек Балтабаев (71 кг), Максатбек уулу Шабдан, Кайратбек Токторов (оба в весе 77 кг) и Наркул уулу Алибек (84 кг).