В Бишкеке прошел международный турнир по алышу памяти Абсамата Масалиева

В Бишкеке накануне прошел международный турнир по борьбе алыш. Об этом сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.
Соревнования посвятили памяти общественного деятеля, Героя Кыргызской Республики Абсамата Масалиева. За победу боролись спортсмены из столицы и регионов Кыргызстана, а также представители Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.
Среди мужчин в категории до 80 кг лучшим стал Мырзабек Кочкоров (Ош), до 70 кг — Элдияр Сексенбаев, до 90 кг — Кадыр Келсинбеков, свыше 90 кг — Ойбек Камулов (все из Бишкека).