Зима — лучшее время для танцев. Они поднимают настроение, согревают тело и душу. Накануне в Бишкеке прошел открытый турнир на Кубок Кыргызстана по восточным танцам (Oriental/Belly Dance). Пропустить такое событие корреспондент ИА «24.kg» не мог.

Организаторы — Федерация современного эстрадного танца КР и Кыргызская федерация спортивного искусства контемпорари и модерна. Эти спортивные объединения не сильно пиарятся и, в отличие от некоторых, не примелькались в СМИ.

При этом для развития отечественного спорта делают немало: ежегодно на хорошем уровне проводят в Кыргызстане крупные чемпионаты (вплоть до танцевальных олимпиад ), привозят медали с зарубежных конкурсов и состязаний. В 2017-м их представители покорили публику Казахстана, России и Украины.

На суд зрителей предстали более 90 танцовщиц из Бишкека, Шопокова, Канта, Токмака, Алматы и Караганды. В программе было много дисциплин: ракс шарки, шааби, балади, табла, египетский и неегипетский фольклор, эстрадная песня, импровизация, шоу. Если вкратце, это разновидности танца живота.

Броский, запоминающийся наряд — непременный атрибут мастера восточного танца. Какие-то номера исполнялись в закрытых костюмах, какие-то — в более откровенных. Одна девушка выступила с канделябром на голове. Незабываемое зрелище.





По случаю турнира в Бишкек приехала президент Ассоциации фитнес-аэробики Алматы Элина Алимжанова. В субботу дала мастер-класс, а в воскресенье была одной из судей Кубка КР.

«Часто у вас бываю. С каждым турниром уровень все выше и выше. Сегодняшнее зрелище очень радует. Костюмы, постановки — все просто шикарно», — сказала ИА «24.kg» Элина Алимжанова.

Чувствуется, что танцоры начинают много заниматься, ходить на мастер-классы, ездить на соревнования. Юниоры, например, у вас очень сильные. Наравне с нашими девочками выступают. Элина Алимжанова

И действительно: выступления молодых танцовщиц были необычайно яркими. Никого не стеснялись девчата, были артистичны и раскованы.

«Восточные танцы нравятся тем, что они женственные и разнообразные. На них меня привела мама, когда мне было шесть лет. Много раз выигрывала международные и республиканские турниры, — сообщила ИА «24.kg» одна из участниц, 16-летняя Алина Раенко. — У меня уже есть танцевальная студия — тренирую детей. На сегодняшнем турнире у них уже три первых места!»

А я занимаюсь восемь лет. Изначально увлекалась народными и эстрадными танцами, выходила с группой. А когда захотелось танцевать сольно, попробовала себя в восточных танцах. Побеждала в Казахстане, всех регионах Кыргызстана. 12-летняя Софья Черткова

«В восточных танцах нравятся костюмы, суета перед конкурсами и сами конкурсы, когда друг друга все поддерживают. Хочу развиваться, выезжать в разные страны и поучиться у опытных мастеров», — добавила Софья.

Были на турнире и участницы старше 50 лет. Такого удовольствия от процесса, как они, не испытывал, наверное, больше никто из танцовщиц.





По итогам состязаний в различных категориях лучшими стали Виктория Шевцова, Алина и Аделина Раенко, Анна Тесленко, Ирина Камарда, Елена Угрюмова и другие.