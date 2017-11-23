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Спорт

Кыргызстанец провел бой с Мохамедом Али

Спортсмен из Кыргызстана провел бой с Мохамедом Али — тезкой легендарного боксера.

По данным федерации WEF, 22 ноября в Бишкеке прошел международный турнир WEF 44 Global 10: «Воины Великого шелкового пути» среди профессионалов по кулатуу эртаймаш. Состоялось 15 боев с участием спортсменов из семи стран.

Гвоздем программы был поединок в весе свыше 93 килограммов между Мохамедом Али (США) и Кылычбеком Саркарбаевым (КР). Американец победил техническим нокаутом во втором раунде.

Свои бои выиграли кыргызстанцы Мырзамидин Пазылов (57 кг), Абдулгаджи Газиев (66 кг), Муса Юсупов, Ринат Саякбаев, Бактыбек уулу Октом (все в весе 71 кг). Также победили Жумабек уулу Актилек, Алтынбек Мамашев (оба в весе 77 кг) и Рамазан Никарамазанов (84 кг).
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