Каратист из Кыргызстана завоевал «бронзу» на турнире в России

Кыргызстанец Артем Носарев завоевал «бронзу» на международном турнире «Сибирский мастер» по карате кекушинкай, прошедшем накануне в городе Томске (Россия). Об этом ИА «24.kg» сообщил тренер Сергей Шевченко.

По его словам, в состязаниях участвовали около 700 бойцов из России, Казахстана и Кыргызстана. «Я возил двоих спортсменов. Действующий чемпион Азии Артем Носарев выступал в весовой категории до 70 килограммов. Из пяти проведенных боев он выиграл четыре и расположился на третьем месте в итоговом протоколе, – сказал Сергей Шевченко. – Уровень турнира был очень высок, и выступлением Носарева я доволен».

«Для нас этот турнир был этапом подготовки к чемпионату мира, который пройдет в декабре», – добавил тренер.