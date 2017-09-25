Азиатские игры: самбист Абтандил уулу Орозбек выиграл «серебро»

Кыргызстанец Абтандил уулу Орозбек выиграл «серебро» на Азиатских играх в помещениях и по боевым искусствам, продолжающихся в Ашхабаде (Туркменистан). Об этом сообщил официальный сайт состязаний.

Сегодня в рамках Азиады в борьбу вступили семь отечественных самбистов.

Абтандил уулу Орозбек боролся в разделе «боевое самбо» в весовой категории до 62 килограммов. В первом круге он победил Ализеру Чераги (Иран), в полуфинале был сильнее Улугбека Хакимова (Узбекистан), а в финале не справился с Керимберди Довлетовым (Туркменистан).

Один из наших самбистов выбыл из борьбы на ранней стадии. Пятеро позднее проведут схватки за «бронзу».