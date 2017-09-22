Кыргызстанцы сыграли вничью в третьем туре отбора на чемпионат Азии по футболу

Юношеская сборная Кыргызстана сыграла вничью в третьем туре отборочного турнира на чемпионат Азии-2018 по футболу. Об этом сообщил сайт азиатской конфедерации данного вида спорта.

Квалификационные состязания в группе C продолжаются в городе Кередже (Иран). Сегодня кыргызстанцы встречались с бутанцами, аутсайдерами турнира, и победить не смогли. Итоговый счет – 0:0.

В первом туре сборная КР уступила команде Афганистана, а во втором одолела Ливан. Набрав четыре очка, она занимает третье место в турнирной таблице. 24 сентября в заключительном туре наши футболисты сразятся с иранцами.