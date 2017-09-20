Сборная Кыргызстана по футболу победила во втором туре отбора на чемпионат Азии

Юношеская сборная Кыргызстана по футболу сегодня победила во втором туре отборочного турнира на чемпионат Азии-2018. Об этом сообщил официальный сайт азиатской конфедерации данного вида спорта.

Квалификационные состязания в группе С продолжаются в городе Кередже (Иран). Во втором туре отечественная дружина с минимальным счетом — 1:0 — переиграла команду Ливана. Гол забил Сергей Шиповский.

В первом туре сборная Кыргызстана проиграла команде Афганистана. В настоящее время с тремя очками она занимает третье место в турнирной таблице. В следующем поединке, намеченном на 22 сентября, кыргызстанцы сразятся с бутанцами.