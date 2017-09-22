Киберспорт предложили включить в программу Олимпийских игр

Вице-президент Национального олимпийского комитета Гонконга Кеннет Фок, избранный руководителем Азиатской конфедерации киберспорта на генассамблее организации в Ашхабаде, заявил, что намерен добиваться включения киберспортивных дисциплин в программу Олимпийских игр, сообщают российские СМИ.

Кеннет Фок отметил, что киберспорт обладает достаточным количеством признаков, ставящих его в один ряд с традиционным спортом.

«Вы говорите о выносливости, о командной работе четырех, пяти, шести человек, о скорости реакции. Да, вы не потеете, не находитесь на открытом пространстве, но есть много других атрибутов, которые делают киберспорт спортом», — отметил Фок.

Киберспорт включен в программу проходящих в Ашхабаде V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам в качестве демонстрационного вида спорта. В рамках соревнований 25-27 сентября состоятся турниры по Dota 2, Hearthstone, StarCraft 2 и The King of Fighters XIV. Призерам в этом виде спорта будут вручены медали, однако в общемедальном зачете эти награды учитываться не будут.

В настоящее время ведутся переговоры о включении киберспорта в программу ХVIII летних Азиатских игр, которые пройдут в 2018 году в Джакарте (Индонезия).

В России киберспорт был признан официальным видом спорта летом 2016 года.