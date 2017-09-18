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Спорт

В Бишкеке прошел третий тур чемпионата Кыргызстана по настольному теннису

В Бишкеке в Центре настольного тенниса «Карвен» накануне прошел третий тур открытого клубного чемпионата Кыргызстана. Об этом сообщил старший тренер ассоциации данного вида спорта КР Алишер Якупбаев.

По его словам, за победу боролись 12 команд, за которые выступали представители КР, Казахстана, Туркменистана и Украины. Первое место занял «Альянс», второе – «Росинбанк», третье – «Крос Инк».

По итогам трех туров лидирует «Альянс» (65 очков). Второй идет «Алмата» (62 очка), третьим – «Росинбанк» (58 очков). «Клубный чемпионат состоит из четырех туров. Заключительный тур пройдет в декабре», – отметил Алишер Якупбаев.
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