Кыргызстанец выиграл три медали на международном турнире по конному спорту

Кыргызстанец Ринат Галимов выиграл три медали на международном турнире по конному спорту. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

В Свердловской области России завершился турнир на Кубок Урала по конкуру. Участвовали 150 спортсменов из шести стран. В состязаниях с высотой препятствий 130 сантиметров Ринат Галимов стал первым, а с высотой 120 см — вторым. В обоих случаях он выступал на лошади по кличке Леди Саншайн. На турнире с высотой препятствий 140-145 см на скакуне Дукато М занял третье место.