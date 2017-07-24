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Спорт

Кыргызстанец выиграл три медали на международном турнире по конному спорту

Кыргызстанец Ринат Галимов выиграл три медали на международном турнире по конному спорту. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

В Свердловской области России завершился турнир на Кубок Урала по конкуру. Участвовали 150 спортсменов из шести стран. В состязаниях с высотой препятствий 130 сантиметров Ринат Галимов стал первым, а с высотой 120 см — вторым. В обоих случаях он выступал на лошади по кличке Леди Саншайн. На турнире с высотой препятствий 140-145 см на скакуне Дукато М занял третье место.
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