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Спорт

Кыргызстан занял третье место в командном Кубке Maxima Masters по конкуру

Сборная Кыргызстана по конкуру заняла третье место в командном Кубке «Maxima Masters Евразия». Об этом сообщила федерация конного спорта в Instagram.

По ее данным, в состав нашей четверки вошли Ринат Галимов и Кира, Камиль Сабитов и Ойлили, Андрей Тряпицин и Баллу, Анна Минич и Турон.

Ранее в маршруте с высотой 130 сантиметров Андрей Тряпицин и Флоризель стали лучшими. А Екатерина Каркавцева и Боцман стали победителями международного зачета CDI по программе «Средний приз».
Также она вместе с Алиной Халовой на Колибри заняла второе место в командном зачете.
Ссылка: https://24.kg/sport/331146/
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