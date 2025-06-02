Кыргызстан занял третье место в командном Кубке Maxima Masters по конкуру

Сборная Кыргызстана по конкуру заняла третье место в командном Кубке «Maxima Masters Евразия». Об этом сообщила федерация конного спорта в Instagram.

По ее данным, в состав нашей четверки вошли Ринат Галимов и Кира, Камиль Сабитов и Ойлили, Андрей Тряпицин и Баллу, Анна Минич и Турон.

Ранее в маршруте с высотой 130 сантиметров Андрей Тряпицин и Флоризель стали лучшими. А Екатерина Каркавцева и Боцман стали победителями международного зачета CDI по программе «Средний приз».

Также она вместе с Алиной Халовой на Колибри заняла второе место в командном зачете.