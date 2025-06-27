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Общество

Посольство Кореи в КР объявило конкурс. Главный приз — путевка в эту страну

Победитель викторины по истории Кореи отправится в конце сентября в эту страну, чтобы представить Кыргызстан в финале среди представителей со всего мира. Об этом сообщила пресс-служба посольства Южной Кореи в Кыргызстане.

Викторина Quiz on Korea in Kyrgyzstan состоится в понедельник, 30 июня, в 15.00 в актовом зале Международного университета Кыргызстана, в актовом зале центрального кампуса.

Организаторами выступило посольство совместно с Общественным телевещателем Кореи (KBS).

Квиз будет состоять из вопросов на различные темы, включая историю и культуру страны, K-POP, корейскую кухню, туристические достопримечательности и многое другое. 

Призы для победителей:

  • 1-е место: планшет Galaxy Tab A9+ стоимостью около $300;
  • 2-е место: смарт-часы Galaxy Watch7 стоимостью около $200;
  • 3-е место: наушники Galaxy Buds3 стоимостью около $100.

После прохождения собеседования победитель сможет участвовать в финальном раунде викторины, где будут соревноваться представители разных стран, а сам раунд будет транслироваться по всей Корее в качестве специального выпуска KBS Quiz on Korea, посвященного Дню корейской письменности (Хангыль) — 9 октября.

Также есть альтернативная возможность пройти в следующий этап через конкурс талантов. Для этого нужно подготовить интересное самопрезентационное выступление или номер, связанный с Кореей. Все, что имеет отношение к Стране утренней свежести, приветствуется! 

Требования к кандидатам: 

  • кандидат и его (ее) прямые родственники не имеют и ранее не имели гражданства Республики Корея;
  • с учетом цели мероприятия — повышения осведомленности иностранных граждан о Корее — лица корейского происхождения и их прямые потомки не допускаются к участию;
  • возраст от 18 лет и старше, высокий уровень владения корейским языком;
  • ранее не участвовал(а) в финале конкурса, проходившем в Корее;
  • возможность поездки в Республику Корея и пребывания на ее территории в период проведения финала (конец августа – начало сентября 2025 года);
  • широкие знания о стране и высокий интерес к культуре, истории и современному обществу Республики Корея;
  • наличие качеств, достойных представителя своей страны на международной арене.

Для участия в викторине необходимо заполнить регистрационную форму по ссылке:

Рекомендуемые материалы для подготовки к отборочному туру вы можете найти на YouTube-канале KBS WORLD TV по поиску QUIZ ON KOREA. Вопросы самого конкурса не публикуются заранее, однако на YouTube-канале KBS WORLD TV доступны записи финальных раундов.

По всем вопросам, связанным с мероприятием Quiz on Korea, пишите в директ Instagram-аккаунта корейского посольства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334522/
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