Победитель викторины по истории Кореи отправится в конце сентября в эту страну, чтобы представить Кыргызстан в финале среди представителей со всего мира. Об этом сообщила пресс-служба посольства Южной Кореи в Кыргызстане.

Викторина Quiz on Korea in Kyrgyzstan состоится в понедельник, 30 июня, в 15.00 в актовом зале Международного университета Кыргызстана, в актовом зале центрального кампуса.

Организаторами выступило посольство совместно с Общественным телевещателем Кореи (KBS).

Квиз будет состоять из вопросов на различные темы, включая историю и культуру страны, K-POP, корейскую кухню, туристические достопримечательности и многое другое.

Призы для победителей:

1-е место: планшет Galaxy Tab A9+ стоимостью около $300;

2-е место: смарт-часы Galaxy Watch7 стоимостью около $200;

3-е место: наушники Galaxy Buds3 стоимостью около $100.

После прохождения собеседования победитель сможет участвовать в финальном раунде викторины, где будут соревноваться представители разных стран, а сам раунд будет транслироваться по всей Корее в качестве специального выпуска KBS Quiz on Korea, посвященного Дню корейской письменности (Хангыль) — 9 октября.

Также есть альтернативная возможность пройти в следующий этап через конкурс талантов. Для этого нужно подготовить интересное самопрезентационное выступление или номер, связанный с Кореей. Все, что имеет отношение к Стране утренней свежести, приветствуется!

Требования к кандидатам:

кандидат и его (ее) прямые родственники не имеют и ранее не имели гражданства Республики Корея;

с учетом цели мероприятия — повышения осведомленности иностранных граждан о Корее — лица корейского происхождения и их прямые потомки не допускаются к участию;

возраст от 18 лет и старше, высокий уровень владения корейским языком;

ранее не участвовал(а) в финале конкурса, проходившем в Корее;

возможность поездки в Республику Корея и пребывания на ее территории в период проведения финала (конец августа – начало сентября 2025 года);

широкие знания о стране и высокий интерес к культуре, истории и современному обществу Республики Корея;

наличие качеств, достойных представителя своей страны на международной арене.

Для участия в викторине необходимо заполнить регистрационную форму по ссылке:

Рекомендуемые материалы для подготовки к отборочному туру вы можете найти на YouTube-канале KBS WORLD TV по поиску QUIZ ON KOREA. Вопросы самого конкурса не публикуются заранее, однако на YouTube-канале KBS WORLD TV доступны записи финальных раундов.

По всем вопросам, связанным с мероприятием Quiz on Korea, пишите в директ Instagram-аккаунта корейского посольства.