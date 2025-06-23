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Спорт

Команда Кыргызстана завоевала серебряные медали чемпионата СНГ по конкуру

Команда из Кыргызстана завоевала серебряные медали чемпионата СНГ по конкуру, прошедшем в Москве. Об этом сообщает Федерация конного спорта КР в соцсетях.

В двухгитовом маршруте высотой 145 сантиметров выступали Камиль Сабитов и Фигаро, Андрей Лысенко и Кутюр, Андрей Тряпицин и Флоризель, Ринат Галимов и ГрэйДэАргуж.

Первыми стали представители России, третьими — Узбекистана.

Кроме того, маршрут высотой 125 сантиметров выиграли Ринат Галимов и КираВанДэЛарен, Камиль Сабитов и Нолин заняли второе место.

На маршруте 140 сантиметров Андрей Лысенко и Кутюр заняли второе место, Ринат Галимов и ГрэйДэАргуж — третье.

Еще одна кыргызстанка Луиза Галимова и Фаер-Флай стали победителями на маршруте 105 сантиметров.
Ссылка: https://24.kg/sport/333824/
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