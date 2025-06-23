Команда Кыргызстана завоевала серебряные медали чемпионата СНГ по конкуру

Команда из Кыргызстана завоевала серебряные медали чемпионата СНГ по конкуру, прошедшем в Москве. Об этом сообщает Федерация конного спорта КР в соцсетях.
В двухгитовом маршруте высотой 145 сантиметров выступали Камиль Сабитов и Фигаро, Андрей Лысенко и Кутюр, Андрей Тряпицин и Флоризель, Ринат Галимов и ГрэйДэАргуж.
Первыми стали представители России, третьими — Узбекистана.
Кроме того, маршрут высотой 125 сантиметров выиграли Ринат Галимов и КираВанДэЛарен, Камиль Сабитов и Нолин заняли второе место.
На маршруте 140 сантиметров Андрей Лысенко и Кутюр заняли второе место, Ринат Галимов и ГрэйДэАргуж — третье.
Еще одна кыргызстанка Луиза Галимова и Фаер-Флай стали победителями на маршруте 105 сантиметров.