Команда Кыргызстана завоевала серебряные медали чемпионата СНГ по конкуру

Команда из Кыргызстана завоевала серебряные медали чемпионата СНГ по конкуру, прошедшем в Москве. Об этом сообщает Федерация конного спорта КР в соцсетях.

В двухгитовом маршруте высотой 145 сантиметров выступали Камиль Сабитов и Фигаро, Андрей Лысенко и Кутюр, Андрей Тряпицин и Флоризель, Ринат Галимов и ГрэйДэАргуж.

Первыми стали представители России, третьими — Узбекистана.

Кроме того, маршрут высотой 125 сантиметров выиграли Ринат Галимов и КираВанДэЛарен, Камиль Сабитов и Нолин заняли второе место.

На маршруте 140 сантиметров Андрей Лысенко и Кутюр заняли второе место, Ринат Галимов и ГрэйДэАргуж — третье.

Еще одна кыргызстанка Луиза Галимова и Фаер-Флай стали победителями на маршруте 105 сантиметров.