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Спорт

Валентина Шевченко прокомментировала отмену своего боя на турнире UFC

Валентина Шевченко на своей странице в соцсети прокомментировала отмену своего боя на международном турнире UFC 213 по смешанным единоборствам.

По ее словам, она готова к бою на 100 процентов. В течение трех месяцев сделала все возможное, чтобы подойти к нему в лучшей форме. Соперница Аманда Нуньес не смогла правильно согнать вес и была госпитализирована.

Она хотела быстро согнать и быстро набрать вес, чтобы в этом иметь преимущество. Все пошло не так. Медицинская комиссия допустила ее к бою, но она все равно отказалась драться.

Валентина Шевченко

«Жаль, что так все произошло, и я не смогу сегодня бороться за титул. Очень сожалею перед моими дорогими болельщиками. Они всегда поддерживают, многие даже приехали в Лас-Вегас поболеть за меня. Чувствую большое разочарование от произошедшего, но не расслаблюсь и не сбавлю энергии в своей подготовке. Буду ждать, когда UFC назначит новую дату боя», - отметила спортсменка.

Напомним, поединок Валентины Шевченко (КР) и Аманды Нуньес (Бразилия) намечался на вечер 8 июля в Лас-Вегасе (утро 9 июля по бишкекскому времени). В нем должен был разыгрываться титул чемпионки UFC. За несколько часов до начала бразильянку госпитализировали, и бой отменили.
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