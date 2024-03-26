В Бишкеке две улицы будут перекрыты в связи с предстоящим футбольным матчем между сборными Кыргызстана и Китайского Тайбэя. Об этом сообщает пресс-служба городского УПСМ.

С 14.00 и до окончания игры будут перекрыты: улица Тоголока Молдо от проспекта Чуй до Фрунзе;

улица Фрунзе от Манаса до Панфилова.

Патрульная милиция Бишкека приносит извинения за причиненные неудобства и просит заранее выбирать маршрут.

Напоминаем, 26 марта в 20.00 на стадионе имени Д.Омурзакова состоится матч между национальными сборными по футболу Кыргызстана и Китайского Тайбэя. Игра пройдет в рамках второго раунда квалификации чемпионата мира — 2026.