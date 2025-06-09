В Бишкеке прошел рейд «Арсенал»

В Бишкеке правоохранители провели рейд под названием «Арсенал». Об этом сообщает пресс-служба Главного управления внутренних дел столицы.

Рейдовое мероприятие провели сотрудники службы общественной безопасности во исполнение требований Закона «Об оружии», направленного на контроль за использованием служебного, гражданского оружия и боеприпасов, а также за работой мастерских, осуществляющих ремонт оружия.

«Проведена проверка организаций и частных охранных компаний на предмет соблюдения требований к хранению и использованию оружия, имеющих зарегистрированное оружие, на предмет наличия разрешительных документов и соблюдения правил ношения оружия», — говорится в сообщении.

В итоге в отношении руководителей частных охранных предприятий составлено 10 протоколов на общую сумму 30 тысяч сомов. Кроме того, правоохранители выявили факты незаконного ношения оружия.

Материалы переданы в следственную службу. Профилактические мероприятия будут продолжены.